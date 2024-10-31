Россияне рассказали о своих осенних привычках

Был проведен опрос Социальная сеть Одноклассники совместно с финтех-компанией ЮMoney провели исследование осенних привычек россиян, выяснив, чем они занимаются, какие активности предпочитают и сколько тратят.
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