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Петербургский дневник

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Россияне рассказали о своих осенних привычках

Россияне рассказали о своих осенних привычках

Был проведен опрос Социальная сеть Одноклассники совместно с финтех-компанией ЮMoney провели исследование осенних привычек россиян, выяснив, чем они занимаются, какие активности предпочитают и сколько тратят.

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