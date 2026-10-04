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Стали известны подробности ДТП с курьером в Советском районе Орла

Стали известны подробности ДТП с курьером в Советском районе Орла

В Госавтоинспекции сообщили предварительную информацию по ДТП, которое произошло сегодня, 4 октября, в Советском районе Орла.

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