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Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Экс-фанатка ВСУ Ани Лорак алчет российского гражданства

Политнавигатор Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства.

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Комментарии
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Андрей Эрекаев
оборотень шоу бизнеса
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6 час.
Дмитрий Gold
Сколько пацанов полегло от снарядов изготовленных на деньги Лорак.
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6 час.
Лариса Фомичева
Не,господа-товарищи,нам,как я считаю,эта блевотина тут не нужна.Чё,у нас своих сисястых нету?Сегодня эта сволота тут,а завтра уже переметнётся обратно.
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13 мин.

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