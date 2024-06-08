Истребление тиранидов в новом трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2 Болтеры и пропитан...

Истребление тиранидов в новом трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2Болтеры и пропитанная кровью силовая броня – на выставке Future Games Show мы получили еще один взгляд на жуткий, мрачный экшен Space Marine 2, и это одна из тех игр, на которые стоит обратить внимание! источник.
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