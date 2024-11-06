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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»

Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»

В первом тайме матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов игрок сербской команды получил повреждение, однако футболисты «Барселоны» продолжили игру.

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