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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Анахайма» Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ – в матче против бывшего клуба «Нью-Джерси»

Форвард «Анахайма» Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ – в матче против бывшего клуба «Нью-Джерси»

33-летний канадец забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Девилс» (5:1) и был признан его первой звездой.

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