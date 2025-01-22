Ракета-ложная цель Nulka

Боевые корабли ВМС США и других стран оснащаются системой радиоэлектронной борьбы Nulka. Главным её элементом является одноименная ракета, выполняющая функции ложной цели и способная обманывать радиолокаторы противника.
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