Самолеты, радары, склады: Иран опубликовал список потерь США за 15 дней боев

Иран опубликовал список целей, которые он якобы поразил на американских базах за 15 дней. Список впечатляет: 7 командных центров, 6 комплексов Patriot, 17 складов, 11 самолетов и вертолетов, 17 беспилотников.
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