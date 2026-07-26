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Мировое обозрение

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Самолеты, радары, склады: Иран опубликовал список потерь США за 15 дней боев

Самолеты, радары, склады: Иран опубликовал список потерь США за 15 дней боев

Иран опубликовал список целей, которые он якобы поразил на американских базах за 15 дней. Список впечатляет: 7 командных центров, 6 комплексов Patriot, 17 складов, 11 самолетов и вертолетов, 17 беспилотников.

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