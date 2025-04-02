Мария Захарова прокомментировала пропуск главы Минобороны США заседания о помощи Украине

Дипломат выразила свою точку зрения в соцсетях Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения в СМИ о том, что глава Минобороны США впервые пропустит заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине.
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