Мария Захарова прокомментировала пропуск главы Минобороны США заседания о помощи Украине

Дипломат выразила свою точку зрения в соцсетях Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения в СМИ о том, что глава Минобороны США впервые пропустит заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине.