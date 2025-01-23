«Если Россия победит, она нападет снова»: Европа дружно размышляет, как пережить победу РФ в конфликте на Украине

Будни мужчин. Все что нам интересно

Приближающееся, по крайней мере, на словах окончание российско-украинского конфликта вызывает серьезное беспокойство европейских политиков и военных, которые так увлеклись идеей нанесения стратегического поражения РФ, что теперь не хотят останавливаться.