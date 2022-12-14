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Леброн Джеймс, Джарред Вандербилт и Джош Окоги – в десятке лучших моментов дня

Леброн Джеймс, Джарред Вандербилт и Джош Окоги – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 13 декабря. Топ-10 возглавили невероятное попадание Джарреда Вандербилта («Юта»), данк «мельница» Леброна Джеймса («Лейкерс») и блок-шот с последующим данком в быстром отрыве Джоша Окоги («Финикс»).

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