Где сейчас и как выглядит великий футболист СССР. 35 лет назад он уехал жить в Израиль

Судьба Александра Уварова.Александр Уваров — один из самых ярких советских вратарей 1980-х. Он запомнился отечественным болельщикам по выступлениям за «Динамо», с которым в 1984-м взял Кубок СССР, и за сборную — Уваров играл на последнем чемпионате мира для советской сборной.
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