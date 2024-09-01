Где сейчас и как выглядит великий футболист СССР. 35 лет назад он уехал жить в Израиль

Судьба Александра Уварова.Александр Уваров — один из самых ярких советских вратарей 1980-х. Он запомнился отечественным болельщикам по выступлениям за «Динамо», с которым в 1984-м взял Кубок СССР, и за сборную — Уваров играл на последнем чемпионате мира для советской сборной.