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3 миллиона причин посмотреть «Тату на сердце»: в чем сила клипа Аллы Рид

3 миллиона причин посмотреть «Тату на сердце»: в чем сила клипа Аллы Рид

Просмотры нового клипа Аллы Рид «Тату на сердце» преодолели отметку в 3 миллиона - и это менее чем за две недели! Такой отклик говорит о том, что работа попала в нерв аудитории: в ней есть и эмоциональная глубина, и выразительная визуальная подача.

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