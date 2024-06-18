Квантовые вычисления в массы: D-Wave представила гибридную систему, которую см...

Квантовые вычисления в массы: D-Wave представила гибридную систему, которую смогут использовать даже неспециалистыДаже большинству специалистов квантовые вычислители представляются запредельно сложными устройствами, к которым можно подходить лишь с высокой академической степенью за плечами.
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