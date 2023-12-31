Значение старинных примет в праздник 1 января 2024 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ первый день нового 2023 года, 1 января, в российской традиции особое внимание уделяется фигуре Ильи Муромца, известного также как святой Илия Муромский.
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