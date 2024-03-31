Школьника-мигранта выдворили из страны за оскорбления губернатора

НП

Наталья Павлова

Выходит, что школьника-мигранта выдворили из страны не за оскорбления губернатора, а потому что пребывание его и его матери на территории страны оказалось нелегальным. А нельзя ли выдворять из страны мигрантов за оскорбления не только губернаторов, а учителей, военных, да просто российских граждан? А ещё за нарушение пребывания на территории России: нелегалы, регистрация. А что на территории России делают неработающие мигранты? А за остальные злодеяния - тюрьма с последующей высылкой и высылкой всей родни, если таковая находится на территории страны. Если же злодеяние тяжкое, связанное с убийством хотя бы одного человека, терактом, изнасилованием, нанесением большого ущерба экономике России, - высшая мера.