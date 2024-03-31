Страна и люди
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Страна и люди

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Школьника-мигранта выдворили из страны за оскорбления губернатора

Школьника-мигранта выдворили из страны за оскорбления губернатора

Школьника-мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора Азарова Несовершеннолетнего уроженца Таджикистана выдворили из России вместе с матерью, поскольку их пребывание на территории страны оказалось нелегальным.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Выходит, что школьника-мигранта выдворили из страны не за оскорбления губернатора, а потому что пребывание его и его матери на территории страны оказалось нелегальным. А нельзя ли выдворять из страны мигрантов за оскорбления не только губернаторов, а учителей, военных, да просто российских граждан? А ещё за нарушение пребывания на территории России: нелегалы, регистрация. А что на территории России делают неработающие мигранты?                                    А за остальные злодеяния - тюрьма с последующей высылкой и высылкой всей родни, если таковая находится на территории страны. Если же злодеяние тяжкое, связанное с убийством хотя бы одного человека, терактом, изнасилованием, нанесением большого ущерба экономике России, - высшая мера.
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