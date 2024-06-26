Хорватия вылетела с Евро-2024

Хорватии потеряла все шансы на выход в плей-офф.фото: uefa.com--> Хорватии потеряла все шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе С после ничьей в матче между сборными Англии и Словении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии