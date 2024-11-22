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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Заммэра Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню матери в Москве

Заммэра Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню матери в Москве

Будут организованы специальные мероприятия Москва считается идеальным городом для воспитания детей, и количество многодетных матерей ежегодно увеличивается, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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