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Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Натовские мегамозги, явно не без помощи западных суперкомпьютеров, продолжают генерировать воистину гениальные планы, как им объехать на кривой козе Россию, чтобы наша победа сами знаете где не только не обернулась сокрушительным поражением Запада, но и позволила ему сохранить как лицо, так и территорию ненастоящего государства для дальнейших козней против нас.

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Алексадр Вовк-Михайлов
Мы заберем все свое и уничтожим хохляцкий терроризм.
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