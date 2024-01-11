В Приморье объявился тигр, который поедает собак. Его пытаются поймать

Специалисты планируют отловить хищника. Работники охотнадзора Министерства лесного хозяйства Приморья решили поймать амурского тигра, который стал нападать на собак местных жителей в селах Анучинского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии