Оживляем тахометр из кабины «Боинга»

Автор: MaFrance351 Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале Смотря «Расследование авиакатастроф», я не раз думал, что хотел бы иметь в свою коллекцию какую-нибудь авиационную технику.
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