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Военное обозрение

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Освобождение Дарьино и Николаево-Дарьино свидетельствует о закреплении наших войск на восточном берегу реки Снагость в Суджанском районе Курской области

Освобождение Дарьино и Николаево-Дарьино свидетельствует о закреплении наших войск на восточном берегу реки Снагость в Суджанском районе Курской области

Информацию об освобождении Николаево-Дарьино Курской области озвучил Апти Алаудинов.

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