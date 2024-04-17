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15 человек отравились суши в Новосибирской области

15 человек отравились суши в Новосибирской области

Суд приостановил деятельность заведения «Лососнем» на 90 суток из-за многочисленных нарушений. Искитимский районный суд Новосибирской области приостановил деятельность предприятия общественного питания «Лососнем» на 90 суток.

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