15 человек отравились суши в Новосибирской области

Суд приостановил деятельность заведения «Лососнем» на 90 суток из-за многочисленных нарушений. Искитимский районный суд Новосибирской области приостановил деятельность предприятия общественного питания «Лососнем» на 90 суток.
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