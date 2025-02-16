Названа опасность планки

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала опасность планки. Ее слова приводит Men Today. Эксперт заявила, что упражнение нельзя выполнять при проблемах с сердцем и нарушениях зрения, так как увеличивается давление — и внутриглазное, и внутричерепное.