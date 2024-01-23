Днём — любящая мать, ночью — контрабандистка: дочь спасла оружейную барыню от тюрьмы, но ненадолго

Таможенники нашли в коробках "Почты России" оптические прицелы для пулемётов.В Прикубанском районном суде Краснодара состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в контрабанде оружия за границу.
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