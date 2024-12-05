⚡️ Впервые за пять лет: Ялтинский международный форум стартовал в Уфе В столице Башкортостана стартовал VI Ялтинский международный экономический форум.
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⚡️ Впервые за пять лет: Ялтинский международный форум стартовал в Уфе В столице Башкортостана стартовал VI Ялтинский международный экономический форум.