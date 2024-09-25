Бросают вывоз: Молдавия ужесточила экономическую блокаду Приднестровья

В Приднестровье из-за блокадных мер Молдавии на грани выживания оказалось несколько крупных заводов. Кишинев при этом вводит всё новые ограничения и пошлины, эксперты считают, что уже нынешней зимой может последовать и политический ультиматум.
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