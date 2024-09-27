Курганец посреди ночи угнал машину, но далеко не уехал – врезался в препятствие

В Кургане 22 сентября зафиксирован очередной случай угона транспортного средства: местный предприниматель, накануне оставив свой автомобиль отечественного производства у торгового объекта, наутро обнаружил его пропажу.
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