В Северной Осетии инспекторы ПДН ОМВД России по Алагирскому району провели профилактическую антинаркотическую беседу

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспекторы ПДН ОМВД России по Алагирскому району провели профилактическую беседу с учащимися 9-11 классов МБОУ СОШ с.
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