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Ткачев о Кучерове: «Как сказал Марат Сафин, для кого-то теннис ремесло, а для кого-то – искусство. В хоккее есть ребята, для которых это искусство – насколько легко они обращаются с шайбой»

Нападающий « Торпедо » Владимир Ткачев поделился мнением об игре форварда « Тампы » Никиты Кучерова .

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