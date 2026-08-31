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test mazurok

2 подписчика

🔥 Лесной пожар на площади 4,5 гектара тушат в Бахчисарайском районе 30 августа возле села Красный Мак, в районе Ходжа-Сала, произошло задымление на открытой территории.

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