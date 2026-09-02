«С подковырочкой». Олимпийская чемпионка Медведева оценила допуск российских спортсменов к соревнованиям FIS

Олимпийская чемпионка 2006 года в женской эстафете лыжница Евгения Медведева высказалась о том, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение о допуске российских спортсменов и сопровождающего персонала к соревнованиям FIS в сезоне-2026/27.
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