Чемпион Игр Каменский о Кузнецове: у каждого бывают психологические проблемы

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский предположил, почему российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также выразил надежду, что хоккеист еще сыграет в текущем сезоне.