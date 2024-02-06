Чемпион Игр Каменский о Кузнецове: у каждого бывают психологические проблемы

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский предположил, почему российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также выразил надежду, что хоккеист еще сыграет в текущем сезоне.
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