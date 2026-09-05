Sözcü: власти Стамбула решили снести более 4 тысяч зданий вдоль Босфора

Власти Стамбула приняли решение снести более 4 тысяч объектов недвижимости в самых престижных районах, расположенных вдоль Босфора.
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