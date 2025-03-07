Путин наградит вынесшую тело мужа с поля боя женщину из Тувы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта выслушал рассказ женщины-медика из Тувы Айдысмаа Монгуш об эвакуации тела мужа с поля боя в зоне проведения специальной военной операции и поддержал предложение наградить ее.