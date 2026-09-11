Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

В Подмосковье в августе установили 1,3 тысячи видеокамер в рамках программы «Безопасный регион». Оборудование разместили в общественных местах, на социальных объектах и у подъездов многоквартирных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: в случ...
- Мерц подтвердил, ...
- Герасимов: ВС Рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым