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Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

В Подмосковье в августе установили 1,3 тысячи видеокамер в рамках программы «Безопасный регион». Оборудование разместили в общественных местах, на социальных объектах и у подъездов многоквартирных домов.

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