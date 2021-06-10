Оспанов проиграл нокаутом во втором раунде

Арман Оспанов провел свой дебютный бой в американской лиге PFL против Криса Уэйда. В первом раунде соперники перехватывали инициативу у друг друга.
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