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Форвард ЦСКА Коваленко — о строгой дисциплине Никитина: «Может и пошутить где‑то. Просто тут важно понимать грань»

Форвард ЦСКА Коваленко — о строгой дисциплине Никитина: «Может и пошутить где‑то. Просто тут важно понимать грань»

Форвард ЦСКА Николай Коваленко рассказал об атмосфере в команде под руководством Игоря Никитина, а также объяснил, как в системе строгой дисциплины находится место для разумного креатива на льду.

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