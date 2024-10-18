В России рассказали о навредившей психике детей деятельности депутатов

Попытки парламентариев изображать слишком «моралистическое общество» в России вредят детям, считает глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, слова которой приводит «Говорит Москва» .
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