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Appeals Court Rules Federal Ban On Interstate Handgun Sales Unconstitutional

Appeals Court Rules Federal Ban On Interstate Handgun Sales Unconstitutional

Appeals Court Rules Federal Ban On Interstate Handgun Sales Unconstitutional Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, The Fifth Circuit Court of Appeals ruled 2-1 against the federal government's ban on interstate transfers of handguns on Sept.

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