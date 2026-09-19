Appeals Court Rules Federal Ban On Interstate Handgun Sales Unconstitutional Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, The Fifth Circuit Court of Appeals ruled 2-1 against the federal government's ban on interstate transfers of handguns on Sept.
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