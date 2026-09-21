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Воронежские новости

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Воронежские аграрии убрали 83% посевных площадей

Воронежские аграрии убрали 83% посевных площадей

К сегодняшнему дню в области убрано 83% посевных площадей. С гектара собирают в среднем 42 центнера. Всего обмолочено 1 млн 184 тыс.

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