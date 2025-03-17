QJE: развитие когнитивной выносливости улучшает успеваемость в школах на 22%

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что развитие когнитивной выносливости — способности сохранять концентрацию на сложных задачах в течение длительного времени — может значительно улучшить успеваемость школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии