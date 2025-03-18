В Госдуму внесли проект об ускорении легализации бесхозной недвижимости

Сейчас найти нового собственника никому не принадлежащей недвижимости можно не менее чем через год. Депутаты считают этот срок избыточным и предлагают в некоторых случаях сократить его в четыре раза Сенатор и депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, направленный на ускорение вовлечения в хозяйственный оборот некоторых видов бесхозной недвижимости.