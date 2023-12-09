Монсон и Валуев поделились деталями фильма о людях Донбасса

Боец ММА Джефф Монсон и депутат Государственной думы Александр Валуев 9 декабря рассказали «Известиям» о проходящих в настоящее время съемках фильма «Просто жизнь» о тяжелой судьбе людей, находящихся в Донбассе.
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