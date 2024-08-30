В Самарской области сотрудники полиции и представители Общественных советов продолжают принимать активное участие в акции «Помоги пойти учиться!»

На территории региона продолжается Всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться». Полицейские совместно с представителями Общественных советов посещают семьи, состоящие на различных видах учетов, проверяют готовность детей к новому учебному году, оказывают необходимую помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.