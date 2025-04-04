Радио Свобода: учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохих дорог

Учения НАТО Dacian Spring 25 в Румынии перенесли из-за плохих дорог, сообщает "Радио Свобода". "В течение десяти месяцев армия, МИД и три страны альянса просят несколько мэрий, а также министерство развития, общественных работ и администрации отремонтировать несколько дорог и четыре моста", - говорится в сообщении радиостанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии