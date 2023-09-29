Карагандинский батутист Данил Мусабаев выступит на Азиатских играх

Карагандинец Данил Мусабаев 3 октября начнёт выступать на Азиатских играх в Ханчжоу. В прошлом году он стал первым казахстанцем, который возглавил мировой рейтинг по сумме этапов Кубка мира по батутной гимнастике, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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