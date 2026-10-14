❌🌳 В Гаспре вместо зелёного склона — голая земля. Кто ответит за вырубку деревьев? В частном секторе посёлка полностью вырубили деревья и кустарники под предлогом аварийности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым