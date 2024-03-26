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Театр Олега Табакова помогает пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Театр Олега Табакова помогает пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Труппа Владимира Машкова пожертвует все вырученные средства со спектакля «Ревизор». Предоставлено Театром Олега ТабаковаКоллектив Театра Олега Табакова во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым принял решение все вырученные средства со спектакля «Ревизор», сыгранного 25 марта, направить в фонд #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь людям, пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и семьям погибших в этой чудовищной трагедии.

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