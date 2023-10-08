БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюзу достанется кусок Украины похуже

Евросоюзу достанется кусок Украины похуже

@ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин «Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – провозгласила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Если приглядеться к Бербок, то можно заметить, что в ней явно лишняя хромосома.
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13 час.
Н
Ната
Не, наоборот, пары не хватает! Их же двое - Аня с Леной!
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не надо делить Украину. Украина наш.
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4 час.

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